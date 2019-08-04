Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...
Adriana Lima ile Emir Uyar, geçtiğimiz ay Mikonos'ta görüntülenmiş ve ikili kaçmayarak aşklarını resmen ilan etmişlerdi. Metin Hara ile ayrıldıktan 6 ay sonra aradığı aşkı Türk iş adamı Emir Uyar'da bulan 38 yaşındaki Adriana Lima'nın pabucu dama mı atıldı? 37 yaşındaki Emir Uyar, geçtiğimiz günlerde Bebek'te model Caroline Daur ile görüntülendi. Emir Uyar'a Adriana Lima hakkında soru sorulunca tepkisi bakın ne oldu...
04.08.2019 16:45
- Son Güncelleme: 04.08.2019 16:56
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