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Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...

Adriana Lima ile Emir Uyar, geçtiğimiz ay Mikonos'ta görüntülenmiş ve ikili kaçmayarak aşklarını resmen ilan etmişlerdi. Metin Hara ile ayrıldıktan 6 ay sonra aradığı aşkı Türk iş adamı Emir Uyar'da bulan 38 yaşındaki Adriana Lima'nın pabucu dama mı atıldı? 37 yaşındaki Emir Uyar, geçtiğimiz günlerde Bebek'te model Caroline Daur ile görüntülendi. Emir Uyar'a Adriana Lima hakkında soru sorulunca tepkisi bakın ne oldu...

04.08.2019 16:45 - Son Güncelleme: 04.08.2019 16:56
Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...

Adriana Lima - Emir Uyar ilişkisi geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevim Uyar oğlunun 5 yıllık sevgilisinden ayrılıp 2 çocuk annesi, 38 yaşındaki mankenle aşk yaşadığını, Yunan adası Mykonos'ta tatil yaptıklarını gazetelerden öğrenmiş, hem şaşırmış hem de çok üzülmüştü.

Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...

Mikonos tatilinden sonra Emir Uyar'ın sevgilisi Adriana Lima'yı annesi Sevim Uyar ile tanıştıracağı dedikoduları hızla yayılmış ancak iddiaya göre Sevim Uyar bu tanışmaya sıcak bakmamıştı.

Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...

Ve beklenen son geldi mi? Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar, geçtiğimiz gün Bebek'te model Caroline Daur ile görüntülendi.

Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...

ADRIANA HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEDİ!

Emir Uyar, blog yazarı Caroline ile arkadaş olduklarını, iş için bir araya geldiklerini söyledi. Adriana ile olan ilişkisi hakkında konuşmak istemedi!

Adriana Lima'nın pabucu dama atıldı! Kendisinden küçük sevgilisi Emir Uyar bakın ne yaptı...
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