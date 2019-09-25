Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile birlikte olduğu iddia edilen Simge Sağın'dan dikkat çeken itiraf: Kalbimin sesini...

YENİ KLİPLER GELİYOR

Bu yazı dolu dolu ve hareketli geçirdiğini ifade eden Simge, iki şarkı için klip hazırlığında olduklarını söyledi. Projelerin devam ettiği müjdesini veren Simge Sağın, "Biz de projeler bitmiyor. Albüm arasına iki şarkı aldık bu yaz. Albümden iki şarkıya daha klip çekip yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Onlar da İster İnan İster İnanma ve Pes Etme olacak. Devamında da yepyeni şarkılarla, yeni üretimlerle yolumuza devam edeceğiz. Bu yaz zamanımın çoğu yollarda geçti ama çok verimli bir yazdı. Şimdi kış da öyle geçiyor gibi gözüküyor. Ben yine şarkı ve konserler yapmaya devam edeceğim. İnşallah kışımız da yaz gibi geçer" diye konuştu.