GaleriMagazin

Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

Adriana Lima'nın bir dönem aşk yaşadığı sevgilisi Metin Hara ile adı aşk dedikodularına karışan Simge Sağın, Kıbrıs konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her konserin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu söyleyen Sağın, Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir mekanda Metin Hara ile baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere bakın neler söyledi...

01.12.2019 18:14 - Son Güncelleme: 01.12.2019 18:16
Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

"KARŞINIZA BERABER ÇIKARIZ"

Sağın'ın adı bir dönem model Adriana Lima'yla aşk yaşayan yazar Metin Hara ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir mekânda baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere "Metin ile aramızda hiçbir şey yok. Öyle bir buluşma da olmadı tamamen uydurma, şuan için hayatımda kimse yok. Emin olun olursa karşınıza beraber çıkarız" dedi. Kıyafetiyle göz kamaştıran Sağın, yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecede hit şarkılarını seslendirdi.

Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

Simge Sağın 4 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılmıştı. Uzun zamandır yalnız olduğunu söyleyen popçu, katıldığı bir programda aşka hayatına dair şu açıklamaları yaptı...

Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

'KANALLARIMI AÇTIM VE ENERJİMİ YOLLADIM'

"Uzun zamandır yalnızım. Bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım ve enerjimi yolladım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum."

Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

'İYİ Kİ HAYATIMDAN GİTMİŞLER'

Simge Sağın aldatılmaya dair de "İyi ki beni zamanında aldatmışlar ve hayatımdan gitmişler" yorumunu yaptı.

Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

'SEKSİ MİYİM BİLMİYORUM'

Simge Sağın şöyle konuştu: "Kendimi güzel buluyorum. Seksi miyim, bilmiyorum. Ama öyle algılanmak hoşuma gidiyor."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: Necati Şaşmaz'dan belgeli yanıt! Eşi Nagehan Şaşmaz skandal iddialarda bulunmuştu
Son dakika: Necati Şaşmaz'dan belgeli yanıt! Eşi Nagehan Şaşmaz skandal iddialarda bulunmuştu