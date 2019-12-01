Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...

"KARŞINIZA BERABER ÇIKARIZ"

Sağın'ın adı bir dönem model Adriana Lima'yla aşk yaşayan yazar Metin Hara ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir mekânda baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere "Metin ile aramızda hiçbir şey yok. Öyle bir buluşma da olmadı tamamen uydurma, şuan için hayatımda kimse yok. Emin olun olursa karşınıza beraber çıkarız" dedi. Kıyafetiyle göz kamaştıran Sağın, yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecede hit şarkılarını seslendirdi.