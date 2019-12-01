Adriana Lima'nın eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı...
Adriana Lima'nın bir dönem aşk yaşadığı sevgilisi Metin Hara ile adı aşk dedikodularına karışan Simge Sağın, Kıbrıs konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her konserin kendisi için yeni bir heyecan olduğunu söyleyen Sağın, Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini söyledi. Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir mekanda Metin Hara ile baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere bakın neler söyledi...
"KARŞINIZA BERABER ÇIKARIZ"
Sağın'ın adı bir dönem model Adriana Lima'yla aşk yaşayan yazar Metin Hara ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bir mekânda baş başa yemek yedikleri iddialarını ortaya sunan muhabirlere "Metin ile aramızda hiçbir şey yok. Öyle bir buluşma da olmadı tamamen uydurma, şuan için hayatımda kimse yok. Emin olun olursa karşınıza beraber çıkarız" dedi. Kıyafetiyle göz kamaştıran Sağın, yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecede hit şarkılarını seslendirdi.