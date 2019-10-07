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Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

Adriana Lima'nın son sevgilisi olan Türk iş adamı Emir Uyar, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda kumral bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi! Adriana Lima'dan sonra teselliyi başka kollarda arayan Emir Uyar, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. İşte Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar'ın yeni aşkı...

07.10.2019 12:01 - Son Güncelleme: 07.10.2019 12:01
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

Adriana Lima ile Emir Uyar, geçtiğimiz yaz aylarında Mikonos'ta el ele görüntülenmiş ve o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Hara'dan sonra aradığı aşkı Emir Uyar'da bulan Adriana Lima'nın mutluluğu kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde Adriana Lima ile yollarını ayıran Emir Uyar, teselliyi kumral bir güzelin kollarında buldu.

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

Etiler'deki bir mekanda kumral bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenen Emir Uyar, çıkışta objektifleri karşısında görünce sevgilisi arkasında bırakıp aracına bindi.

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gizemli güzel, Uyar'ın kendisini bırakıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın, yüzünü gizlemeye çalıştı ve daha sonra Uyar'ın olduğu araca geçti. İşte Adriana Lima'nın eski sevgilsi Emir Uyar'ın yeni aşkı ve ünlülerin sevgilileri...

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

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