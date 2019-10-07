Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...

Adriana Lima ile Emir Uyar, geçtiğimiz yaz aylarında Mikonos'ta el ele görüntülenmiş ve o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Hara'dan sonra aradığı aşkı Emir Uyar'da bulan Adriana Lima'nın mutluluğu kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde Adriana Lima ile yollarını ayıran Emir Uyar, teselliyi kumral bir güzelin kollarında buldu.