Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı! Kameraları görünce...
Adriana Lima'nın son sevgilisi olan Türk iş adamı Emir Uyar, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda kumral bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi! Adriana Lima'dan sonra teselliyi başka kollarda arayan Emir Uyar, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. İşte Adriana Lima'nın eski sevgilisi Emir Uyar'ın yeni aşkı...
07.10.2019 12:01
- Son Güncelleme: 07.10.2019 12:01
Adriana Lima ile Emir Uyar, geçtiğimiz yaz aylarında Mikonos'ta el ele görüntülenmiş ve o görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Hara'dan sonra aradığı aşkı Emir Uyar'da bulan Adriana Lima'nın mutluluğu kısa sürdü. Geçtiğimiz günlerde Adriana Lima ile yollarını ayıran Emir Uyar, teselliyi kumral bir güzelin kollarında buldu.
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