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Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

Adriana Lima Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptırmış ve sosyetik işadamı Emir Uyar ile Mikonos tatilinde görüntülenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima - Emir Uyar ilişkisi çok sürmeden ayrılıkla sonuçlanmıştı. O günden beri güzel modelle iletişimini koparan çapkın işadamının eski aşkı Elisabeth Vela'ya geri döndüğü öne sürüldü. Ancak, önceki gün sosyal medyadaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte Adriana Lima ve eski sevgilisi Emir Uyar'dan şaşırtan hamle!

04.12.2019 09:54 - Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13
Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

Adriana Lima ile Emir Uyar'dan şaşırtan hamle! Eylül'de Adriana Lima ile aşkı biten Türk işadamı Emir Uyar'ın aklı Brezilyalı modelde kaldı. Lima ila yaşadığı aşkla bu yaza damgasını vuran Uyar, ayrılık sonrası Lima ile sosyal medyada takipleşmeyi bırakmıştı.

Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

O günden beri güzel modelle iletişimini koparan çapkın işadamının eski aşkı Elisabeth Vela'ya geri döndüğü öne sürüldü. Ancak, önceki gün sosyal medyadaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı.

Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

YENİDEN TAKİBE ALDI!

Uyar, iki aydır görüşmediği Adriana Lima'yı Instagram'da yeniden takibe aldı. Dünyaca ünlü modelden de Uyar'a aynı şekilde karşılık geldi.

Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

Bir yandan eski aşkı Elisabeth Vela ile barışan diğer yandan da Lima ile sosyal medyada yakınlaşan işadamının bu hali, "Emir, ikili mi oynuyor?" dedirtti.

Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

PAHALI JESTLERLE TAVLAMAYA ÇALIŞIYOR!

Bu arada Uyar, 'reklam aşkı' iddiasıyla kendisini terk eden Lima'nın gönlünü alabilmek için kesenin ağzını açtı. Sosyetik işadamı, iddiaya göre Lima'yı pahalı jestleriyle yeniden tavlamayı çalışıyor. İşte ünlülerin eski aşkları...

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