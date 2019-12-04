Adriana Lima'dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisini unutamadı

Adriana Lima Metin Hara'dan sonra gönlünü yine bir Türk'e kaptırmış ve sosyetik işadamı Emir Uyar ile Mikonos tatilinde görüntülenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima - Emir Uyar ilişkisi çok sürmeden ayrılıkla sonuçlanmıştı. O günden beri güzel modelle iletişimini koparan çapkın işadamının eski aşkı Elisabeth Vela'ya geri döndüğü öne sürüldü. Ancak, önceki gün sosyal medyadaki bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte Adriana Lima ve eski sevgilisi Emir Uyar'dan şaşırtan hamle!

04.12.2019 09:54 - Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





