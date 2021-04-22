Adriana Lima yeni bir aşka yelken açtı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İşte Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi...

METİN HARA AŞKI!

Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 1.5 yıl süren aşkı çok konuşulmuştu. İkili, Temmuz 2017'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı.Ünlü model, Aralık 2018'de sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı:

"Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!"