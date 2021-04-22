Adriana Lima yeni bir aşka yelken açtı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İşte Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi...
Adriana Lima yeni bir aşka yelken açtı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Metin Hara ile yaklaşık 1.5 yıl aşk yaşayan ve Türk yazarla çıktığı Bodrum tatilinde magazin basınının ilgi odağı olan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Instagram'dan aşkını duyurdu. Yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Lima'nın gizemli sevgilisi merak konusu oldu.
ADRİANA LİMA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Adriana Lima Instagram hesabının hikaye bölümünden sır gibi sakladığı sevgilisiyle el el tutuştukları bir anın fotoğrafını yayınladı. Sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, 'Küçük Prens'ten alıntı yapan 39 yaşındaki model, "İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez" notunu yazdı.
METİN HARA AŞKI!
Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 1.5 yıl süren aşkı çok konuşulmuştu. İkili, Temmuz 2017'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı.Ünlü model, Aralık 2018'de sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı:
"Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!"
Ocak 2019'da ABD'ye giden Metin Hara, konuşmaya ikna ettiği Adriana'yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak 'ayrılmadık' demişti. Ancak bu poza rağmen aşk kısa süre sonra bitmişti. İddialara göre; Adriana Lima, ayrılığın ardından yakın çevresine Metin Hara'nın kendisini kullandığını söylemişti.
Her perşembe ünlü isimlerin katıldığı "Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular" programının konuğu olan ve bir dönem magazin gündeminden düşmeyen yazar Metin Hara yeni kitabının heyecanını yaşadığını, "Çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım" sözleriyle dile getirmişti.