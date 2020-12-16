Haberler Galeri Magazin Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana'nın eski halinden eser yok!

Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana'nın eski halinden eser yok!

Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana'nın eski halinden eser yok! Güzelliğiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan eski Victoria's Secret modeli Adriana Lima kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Ayağında çorap ve terlikle görüntülenen Adriana Lima'nın makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları, 'Her zaman makyajlı gezecek hali yok ya!' şeklinde yorumlarda bulunurken bazıları ise 'Emekli Adriana','Eski halinden eser yok' gibi yorumlarda bulundu. İşte Adriana Lima'nın makyajsız hali...

16.12.2020 14:00 - Son Güncelleme: 16.12.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





