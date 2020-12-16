Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana'nın eski halinden eser yok!
Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana'nın eski halinden eser yok! Güzelliğiyle tüm dünyayı kendine hayran bırakan eski Victoria's Secret modeli Adriana Lima kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Ayağında çorap ve terlikle görüntülenen Adriana Lima'nın makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları, 'Her zaman makyajlı gezecek hali yok ya!' şeklinde yorumlarda bulunurken bazıları ise 'Emekli Adriana','Eski halinden eser yok' gibi yorumlarda bulundu. İşte Adriana Lima'nın makyajsız hali...
Adriana Lima makyajsız haliyle olay oldu! Tayt - tişört sokağa çıkan Adriana Lima'yı görenler şoke oldu. Eski Victoria's Secret modeli Adriana Lima13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedildi. Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi.
ESKİ FORMUNU KAYBETTİ
Genellikle bakımlı haliyle objektiflere takılan ünlü modelin bu kez günlük kıyafetler içinde ve makyajsız olması dikkat çekti. 8 yaşındaki kızı Sierra ile Miami sokaklarında gezerken görüntülenen Lima'nın kilo aldığı da görüldü. İşte sosyal medyayı ikiye bölen Adriana Lima'nın makyajsız hali başta olmak üzere ünlülerin en doğal halleri...