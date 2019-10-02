Adriana Lima Instagram'dan tanıştırdı! Emir Uyar'dan ayrılan Adriana Lima...
Adriana Lima, Temmuz ayında Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikte Mikonos'ta görüntülenmiş ve magazin gündeminde bu ilişki epey yer etmişti. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Emir Uyar'dan ayrılan Adriana Lima, hayatını kızlarını odak noktasına alarak sürdürüyor. Paris Moda Haftası'nın konuğu olarak Fransa'ya gitmeye hazırlanan Adriana Lima, kendisine eşlik edecek kişiyi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Adriana Lima'nın kuzeni kuzeni Eduardo Cesar Santos Lima...
02.10.2019 13:48
- Son Güncelleme: 02.10.2019 13:48
Adriana Lima Emir Uyar ile ayrıldıktan sonra vaktini kızlarıyla geçiriyor. Paris Moda Haftası'na konuk olarak katılacak olan 33 yaşındaki Adriana Lima, Instagram hesabından kendisine eşlik edecek kişiyi duyurdu.
Lima, Instaram hesabında "Biz geliyoruz Paris" mesajıyla paylaştığı fotoğrafında yanında bir genç adam ile görülüyor. Lima, bu paylaşımıyla takipçilerini kuzeni Eduardo Cesar Santos Lima ile tanıştırmış oldu.
Eduardo Santos Lima aslında Adriana Lima'nın birlikte çalıştığı ekipte de yer alıyor. Spor eğitmeni olan Cesar Santos Lima, bugüne kadar defalarca Lima'ya katıldığı etkinliklerde ve özel gecelerde de eşlik etti.
Ailesine yakınlığıyla bilinen Adriana Lima ile kuzeninin arası da son derece iyi. Lima ailesi sık sık özel günlerde bir araya gelip vakit geçiriyor.
İşte Adriana Lima'nın kuzeni ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...