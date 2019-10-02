Adriana Lima Instagram'dan tanıştırdı! Emir Uyar'dan ayrılan Adriana Lima...

Adriana Lima, Temmuz ayında Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikte Mikonos'ta görüntülenmiş ve magazin gündeminde bu ilişki epey yer etmişti. Ancak ikilinin aşkı kısa sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Emir Uyar'dan ayrılan Adriana Lima, hayatını kızlarını odak noktasına alarak sürdürüyor. Paris Moda Haftası'nın konuğu olarak Fransa'ya gitmeye hazırlanan Adriana Lima, kendisine eşlik edecek kişiyi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Adriana Lima'nın kuzeni kuzeni Eduardo Cesar Santos Lima...

02.10.2019 13:48 - Son Güncelleme: 02.10.2019 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





