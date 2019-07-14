Adriana Lima ile sevgilisi Emir Uyar evleniyor mu? Şok gelişme...
Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülendi. Kameralar karşısında rahat tavır sergileyen çiçeği burnunda çiftten şok eden haber geldi. 5 ay önce Metin Hara ile ilişkisi biten Adriana Lima, Emir Uyar ile evleniyor mu? İddialara göre Adriana Lima aileye giriyor! Peki Emir Uyar'ın ailesi Adriana Lima'nın yaşını problem edecek mi? İşte Adriana Lima - Emir Uyar cephesinden son gelişmeler!
Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülendi. Metin hara ile 1.5 yıllık ilişkisini 5 ay önce geride bırakan Adriana Lima hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Adriana Lima, kendisinden 1 yaş küçük olan sevgilisi Emir Uyar'ın ailesiyle tanışacak! Peki Adriana Lima kaç yaşında? İşte detaylar...
NELER YAŞANDI?
METİN HARA ADRIANA LIMA'NIN YENİ AŞKINA NE TEPKİ VERDİ?
Youtube kanalında Adriana Lima ile ilgili açıklama yapan Metin Hara şu şekilde konuştu: "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz.
Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok."