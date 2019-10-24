Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima'nın şoke eden hayat hikayesi!

Adriana Lima, her ne kadar Victoria's Secret'tan ayrılsa da moda dünyasında varolmaya devam ediyor. Özellikle de son iki sevgilisininTürk olması nedeniyle Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan 38 yaşındaki Adriana Lima'nın hayat hikayesini biliyor musunuz? Adriana Lima şimdilerde prenses olarak hayatımızda varolabilirdi. İşte Adriana Lima gerçekleri...