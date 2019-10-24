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Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima'nın şoke eden hayat hikayesi!

Adriana Lima, Metin Hara ve Emir Uyar aşkıyla magazin gündemini epey bir meşgul etmişti. Bu kez de Adriana Lima hakkında herkesi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Aşk hayatında tercihlerini hep Türk erkeklerinden yana kullanan 38 yaşındaki Adriana Lima'nın bir ülkenin prensinden evlilik teklifi aldığını biliyor muydunuz? İşte Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima'nın filmleri aratmayan hayat hikayesi!

24.10.2019 13:10 - Son Güncelleme: 24.10.2019 13:13
Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima hakkında şoke eden gerçek!

Adriana Lima, her ne kadar Victoria's Secret'tan ayrılsa da moda dünyasında varolmaya devam ediyor. Özellikle de son iki sevgilisininTürk olması nedeniyle Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan 38 yaşındaki Adriana Lima'nın hayat hikayesini biliyor musunuz? Adriana Lima şimdilerde prenses olarak hayatımızda varolabilirdi. İşte Adriana Lima gerçekleri...

Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima hakkında şoke eden gerçek!

Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima hakkında şoke eden gerçek!

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima hakkında şoke eden gerçek!

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima 'evet' deseydi prenses olacaktı! İşte Adriana Lima hakkında şoke eden gerçek!

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

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