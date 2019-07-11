Adriana Lima - Emir Uyar aşkına Metin Hara'dan gelen tepki: İlişkimizin bitme sebebi...
Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından gözler 5 ay önce Adriana Lima ile ilişkisi biten Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, yeni bir aşka yelken açan top model Adriana Lima hakkında ilk kez konuştu. Peki, Metin Hara Adriana Lima'nın yeni aşkına ne tepki verdi? İşte detaylar...
Adriana Lima'nın geçtiğimiz Salı günü Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntüleri ortaya çıktı. 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan Lima'nın bu kadar hızlı bir şekilde yeni aşka yelken açmasının üzerine gözler eski sevgili Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Adriana Lima ve yeni ilişkisi hakkında ilk kez açıklamada bulundu. İşte Metin Hara'nın Adriana Lima hakkında açıklaması...
METİN HARA ADRIANA LIMA'NIN YENİ AŞKINA NE TEPKİ VERDİ?
Youtube kanalında Adriana Lima ile ilgili açıklama yapan Metin Hara şu şekilde konuştu: "Biz Adriana Lima ile 5 ay önce ayrıldık. Bu ayrılığın sebebi benim annemin 12 cm'lk bir tümorü olmasaydı... Ben Amerika'da kalmadım, annemin hastalığı sebebi ile Türkiye'ye döndüm. Hatta şu anda da hastaneden dönüyoruz.
Dediğim gibi biz 5 ay önce ayrıldık, birbirimize karşı bir sorumluluğumuz yok."