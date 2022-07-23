Adnan Kızıltaş’ın ameliyat sonrası değişimi sosyal medyayı salladı! Kısmetse Olur’un fenomen damat adayı estetikle bambaşka biri oldu!

Bir döneme damga vuran izdivaç programları arasında yer alan Kısmetse Olur'un damat ve gelin adayları yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda. Program ile üne kavuşan Adnan Kızıltaş da damat adayları arasındaki en tanınan isimlerden. İlk sezonda Ceyda ile aşk yaşayan Kızıltaş ikinci sezonda da Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan ikilinin sosyal medyada yaptıkları her hareket olay oluyor. Son olarak da eski damat adayının estetik yaptırması çok konuşuldu. İşte Adnan Kızıltaş'ın ameliyat sonrası değişimi...