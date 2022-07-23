Adnan Kızıltaş'ın ameliyat sonrası değişimi sosyal medyayı salladı! Kısmetse Olur'un fenomen damat adayı estetikle bambaşka biri oldu!
Kısmetse Olur'un fenomen damat adayı Adnan Kızıltaş, estetikle bambaşka biri oldu. Kızıltaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. Yeni görüntüsünü paylaşan eski damat adayı görenleri şaşkına çevirdi. Sakalına kadar değişime girdi şimdiki hali tanınmaz hale geldi.
Bir döneme damga vuran izdivaç programları arasında yer alan Kısmetse Olur'un damat ve gelin adayları yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda. Program ile üne kavuşan Adnan Kızıltaş da damat adayları arasındaki en tanınan isimlerden. İlk sezonda Ceyda ile aşk yaşayan Kızıltaş ikinci sezonda da Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan ikilinin sosyal medyada yaptıkları her hareket olay oluyor. Son olarak da eski damat adayının estetik yaptırması çok konuşuldu. İşte Adnan Kızıltaş'ın ameliyat sonrası değişimi...
2 sezon yayınlanan Kısmetse Olur programının büyük bir izleyici kitlesi bulunuyordu. Program kadar damat ve gelin adayları da akıllarda kalmayı başardı.
Kızıltaş, ilk sezonda Ceyda ile aşk yaşamış fakat bir süre sonra bu ilişki bitmişti. Final bölümüne katılmayan Adnan Kızıltaş'ı ikinci sezonda gördüğümüzde şaşırmıştık.
İkinci sezona bomba gibi dönen Adnan, 'hayalimdeki kadın' olarak adlandırdığı Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan ikili, Kısmetse Olur'un en gözde çiftlerinden birisi olmuştu.