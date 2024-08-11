Adını Feriha Koydum'un Halil'iydi! Hazal Kaya'nın partneri Ufuk Tan Altunkaya şimdi 40 yaşına bastı! 'Beğenmediğin adama dön bir bak Feriha'

Ekranların sevilen dizisi Adını Feriha Koydum, tekrar bölümleriyle hala gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, karakterleriyle de hafızalara kazınmıştı. Diziyle yıldızı parlayan isimlerden biri de Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Altunkaya'nın son hali, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncunun değişimi, "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumlarına neden oldu.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Adını Feriha Koydum, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Dizinin başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy yer alırken, Halil karakteriyle izleyicilerin aklında yer eden Ufuk Tan Altunkaya, dizide Feriha'ya olan saplantılı aşkıyla biliniyordu.
Dizide silik bir karaktere hayat veren Altunkaya'nın, aradan geçen yıllar içerisindeki şaşırtıcı değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.