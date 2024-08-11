Adını Feriha Koydum'un Halil'iydi! Hazal Kaya'nın partneri Ufuk Tan Altunkaya şimdi 40 yaşına bastı! 'Beğenmediğin adama dön bir bak Feriha'

Ekranların sevilen dizisi Adını Feriha Koydum, tekrar bölümleriyle hala gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizi, karakterleriyle de hafızalara kazınmıştı. Diziyle yıldızı parlayan isimlerden biri de Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya oldu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Altunkaya'nın son hali, hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncunun değişimi, "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumlarına neden oldu.