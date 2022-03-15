Adile Naşit ile Münir Özkul'un ufak oğlu Tuncay! Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in küçük yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanımak imkansız
Adile Naşit ile Münir Özkul'un ufak oğlu Tuncay! Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in küçük yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanımak imkansız...1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler ''bambaşka biri olmuş'' diyor.
15.03.2022 09:20 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:28
Adile Naşit ile Münir Özkul'un ufak oğlu Tuncay! Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in küçük yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanımak imkansız...
Dillere pelesenk olan repliğiyle Neşeli Günler 7'den 70'e hala herkesin severek izlediği bir Yeşilçam filmi...
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.
Necati Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ının son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...