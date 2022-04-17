Adı Sevgi'nin yakışıklı Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncu üstelik aynı dizide bile rol aldılar...
Adı Sevgi'nin yakışıklı Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncu üstelik aynı dizide bile rol aldılar... Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan Atv'nin iddialı dizisi "Adı Sevgi" de Emir karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in özel hayatı merak ediliyor. Yunus Emre Yıldırımer'in eşini görenler şaşırıyor. Nedeni ise ünlü ismin eşinin de en az kendisi kadar ünlü olması. İşte 1 buçuk yaşında oğulları olan ünlü çift...
17.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 17.04.2022 17:11
Adı Sevgi'nin yakışıklı Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncu üstelik aynı dizide bile rol aldılar...
Atv ekranlarının kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yeni dizisi Adı Sevgi'de Emir karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle aile hayatını merak eden internet kullanıcıları, en çok "Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Yıldırımer'in Üç Kuruş'un yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.