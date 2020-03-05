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Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin en çok ses getiren ve en çok izlenen dizilerinin başında. İlk bölümden beri izleyiciyi içine çeken senaryosu ile alkış toplayan oyuncu kadrosunu bir araya getiren dizi seyirciden de her hafta tam not alıyor. Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Çukurova'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde. Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.
05.03.2020 15:41
- Son Güncelleme: 05.03.2020 15:41
Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin en çok ses getiren ve en çok izlenen dizilerinin başında. İlk bölümden beri izleyiciyi içine çeken senaryosu ile alkış toplayan oyuncu kadrosunu bir araya getiren dizi seyirciden de her hafta tam not alıyor. Özellikle dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, performansı ile bazen başrol oyuncularına kafa tutuyor. Dizide Hünkar Hanım'ın çiftliğinde aşçı olarak çalışan Saniye özellikle 2 sezonda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
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Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Çukurova'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.
Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Özellikle dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, performansı ile bazen başrol oyuncularına kafa tutuyor. Dizide Hünkar Hanım'ın çiftliğinde aşçı olarak çalışan Saniye özellikle 2 sezonda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
Gerçek hayatta bambaşka biri olan ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci sık sık cesur paylaşımları ise takipçilerini ters köşe yapıyor.
Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı
İnstagram'da 96 bin 900 takipçisi olan Selin Yeninci hesaplarını aktif kullanan isimlerden. Her fotoğrafına beğeni ve yorum yağan Yeninci'nin yatak pozları ise gündem oldu.