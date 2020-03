Haberler Galeri Magazin Adeta bambaşka biri! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci instagramı yıktı

Bir Zamanlar Çukurova ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin en çok ses getiren ve en çok izlenen dizilerinin başında. İlk bölümden beri izleyiciyi içine çeken senaryosu ile alkış toplayan oyuncu kadrosunu bir araya getiren dizi seyirciden de her hafta tam not alıyor. Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Çukurova'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde. Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

