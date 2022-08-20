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Haberler Magazin Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı'nın memleketi...

Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı'nın memleketi...

Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Geçtiğimiz ay Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren Müge Anlı'nın hayatı merak konusu oldu. Atv canlı yayınında damadın adını da vererek evleneceğini açıklayan 48 yaşındaki Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesinin ardından 'Adana' gelini Müge Anlı'nın memleketi bakın aslen neresiymiş...

20.08.2022 10:21 - Son Güncelleme: 20.08.2022 10:21
Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi...

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra bir Adana gelini olan Müge Anlı'nın aslen nereli olduğu merak ediliyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi...

EMEL SAYIN

Sivas

Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Adana gelini Müge Anlı aslen bakın nereli çıktı! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenip Adanalı olan Müge Anlı’nın memleketi...

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