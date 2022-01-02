Acun'un eski eşi paylaştı ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Gözlerden uzak büyüyordu şimdi annesinin boyunu geçti işte Acun'un kızı Yasemin...
Acun'un eski eşi paylaştı ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. Gözlerden uzak büyüyordu, şimdi annesinin boyunu geçti Yasemin Ilıcalı... Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Yılmaz Instagram'dan kızı Yasemin ile paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi.Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturdu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi ve çift, 2016 yılında yollarını ayırdı. Melisa'ya göre gözlerden daha uzak büyüyen Yasemin Ilıcalı, annesinin sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Güzel bir genç kız olan ve annesini gölgede bırakan Yasemin'e ilk yorum ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi.
GÖZLEDEN UZAK BÜYÜYEN YASEMİN ANNESİNİ GEÇTİ
Acun'un eski eşi paylaştı ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Gözlerden uzak büyüyordu şimdi annesinin boyunu geçti Yasemin Ilıcalı...
17 yaşındayken tanıştığı Acun Ilıcalı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturan Zeynep Yılmaz, 2004 yılında ilk kızı Leyla Ilıcalı, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı'yı kucağına aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin ile karesini paylaştı kısa sürede gündem oldu.
Zeynep Yılmaz ve kızının pozuna ilk yorum ise Yağmur Atacan'la evli olan ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'dan geldi.
İşte başta Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz'dan dünyaya gelen çocukları ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...