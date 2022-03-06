Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı ölüm nedeni...
Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı... Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Acı haber Hakan Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile ortaya çıktı. Peki Alpay Kazan neden öldü? İşte detaylar...
06.03.2022 16:01 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:08
ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?
Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı...
Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.
"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"
Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.