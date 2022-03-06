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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı ölüm nedeni...

Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı ölüm nedeni...

Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı... Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan yaşamını yitirdi. Acı haber Hakan Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile ortaya çıktı. Peki Alpay Kazan neden öldü? İşte detaylar...

06.03.2022 16:01 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:08
Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan’a mesaj yağdı

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı...

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Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan’a mesaj yağdı

Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.

Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan’a mesaj yağdı

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Acı haberi Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurarak "Başımız sağolsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan’a mesaj yağdı

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı. Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı’yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan’a mesaj yağdı

KIZLARI ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

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