Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu! Fenerbahçeli taraftarlardan Alpay Kazan'a mesaj yağdı ölüm nedeni...

Acun Ilıcalı'nın çok yakını olan Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı yayınladı. Hatipoğlu'nun paylaşımına "Ay covid mi?" diye soran Demet Akalın'a yönetmen Ahmet Demirci ise "Kanserdi" yanıtını verdi.