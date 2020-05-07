Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de sevenleriyle hasret gideriyor. Başarılı televizyoncu, Kızı Melisa'yı Instagram canlı yayınına çağıran Ilıcalı, bu sırada sürpriz bir isimden mesaj aldı. Ilıcalı ise mesajı atan ünlü isme "Tadı hala damağımızda" diyerek övgü yağdırdı.