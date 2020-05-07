RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Acun Ilıcalı Survivor yarışması için gittiği Dominik'ten koronavirüs nedeni ile Türkiye'ye dönemiyor. Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile Dominik'te olan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de sevenleriyle hasret gideriyor. Başarılı televizyoncu, Kızı Melisa'yı Instagram canlı yayınına çağıran Ilıcalı, bu sırada sürpriz bir isimden mesaj aldı. Ilıcalı ise mesajı atan ünlü isme "Tadı hala damağımızda" diyerek övgü yağdırdı.

07.05.2020 11:50 - Son Güncelleme: 07.05.2020 11:50
Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ülkeler, yurt dışı uçuşlarını durdurdu. 'Survivor 2020' çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı da yaklaşık iki aydır Türkiye'den uzak kaldı.

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Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

50 yaşındaki Ilıcalı,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile hem takipçilerinin sorularını yanıtlıyor hem de sevenleriyle hasret gideriyor.

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Kızı Melisa'yı Instagram canlı yayınına çağıran Ilıcalı, bu sırada sürpriz bir isimden mesaj aldı.

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Nusret Gökçe'den gelen 'alkış' emojisini kayıtsız kalmayan ünlü yapımcı, yakın arkadaşına övgüler yağdırdı.
"Nusret kardeşim. Etlerini özledik, tadı hala damağımızda. Survivor'da bu dönemde Nuret ödülü olurdu, kısmet değilmiş" dedi.

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında sürpriz mesaj! 'Tadı hala damağımızda'

Sağlık vurgusu yapan Acun Ilıcalı, "Mühüm olan her şey normale dönsün. Hepimizin arzusu o" ifadelerini kullandı.
'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen olan Nusret, Ilıcalı'nın daveti üzerine her yıl Survivor ödülü olarak yarışmacılara yemek yapıyor.

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