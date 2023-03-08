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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

Acun Ilıcalı'ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın 5.kez çocuk sahibi olmaya hazırlandığı iddia edildi. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu hatta bebeğin cinsiyetinin bile belli olduğu iddialar arasında.

08.03.2023 08:45 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:12
Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

Acun Ilıcalı'nın yanından bir an bile ayrılmayan Ayça Çağla Altunkaya son günlerin en çok konuşulan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

53 yaşındaki Acun Ilıcalı ve 1999 doğumlu hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan müjdeli haber geldi.

Acun Ilıcalı’ya 5.çocuk geliyor! Acun Ilıcalı’nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile bebeğin cinsiyeti bile belli

Bülent Cankurt, Acun Ilıcalı'nıjn 5. kez baba olacağını duyurdu. İşte Cankurt'un o yazısı...

En son, depremzedelere yardım toplamak için televizyonda düzenlenen iki farklı kampanyada sunuculuk yapmasıyla gündeme gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba bir duyum aldım.

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