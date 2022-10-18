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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! 'Parayla mutluluk olmaz' diyen Acun Ilıcalı'nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! 'Parayla mutluluk olmaz' diyen Acun Ilıcalı'nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayla mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturmuştu geçtiğimiz günlerde. Muhabir olarak başladığı kariyerini kanal sahibi olarak zirveye taşıyan Ilıcalı, lüks zevkleriyle de gündeme geliyor.Araba ve sürat motorlarına ilgi duyan Acun Ilıcalı, koleksiyonuna bir de tekne eklemişti. O teknenin içi ilk kez görüntülendi. İçerisinde ise yok yok.

18.10.2022 16:50 - Son Güncelleme: 18.10.2022 16:50
Acun Ilıcalı’nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! ’Parayla mutluluk olmaz’ diyen Acun Ilıcalı’nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi. 3 yılda yapılan 50 metrelik motor yatın adı ise bakın ne oldu. 8 Haziran'da Tuzla Tersanesi'nde suya indirilen tekne, tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.

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Acun Ilıcalı’nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! ’Parayla mutluluk olmaz’ diyen Acun Ilıcalı’nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki yatının kapılarını açtı.

Acun Ilıcalı’nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! ’Parayla mutluluk olmaz’ diyen Acun Ilıcalı’nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Acun Ilıcalı, bir YouTube kanalına konuk oldu.

Acun Ilıcalı’nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! ’Parayla mutluluk olmaz’ diyen Acun Ilıcalı’nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Ilıcalı, yatının tanıtımının yaptıldığı yayında, denizde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı’nın yeni oyuncağının içini görenin dibi düştü! ’Parayla mutluluk olmaz’ diyen Acun Ilıcalı’nın milyon dolarlık yeni teknesi...

Türkiye'de 3, Dominik'te 2, Miami'de 3 yatının olduğunu belirtti.

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