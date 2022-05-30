Acun Ilıcalı’nın torununa bakın! Banu Ilıcalı’nın minik kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu! Benzerlikleri şoke etti “Dedesinin kopyası”
Acun Ilıcalı'nın torununa bakın! Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. 54'üncü yaşını kutlayan Acun Ilıcalı'nın torunu ise sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Minik Begüm'ün dedesi ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Banu Ilıcalı'nın güzeller güzeli kızı...
30.05.2022 01:48 - Son Güncelleme: 30.05.2022 01:48
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu.
2020'de kızı Begüm'ü kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabında babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Genç kadın, eşi Efe Ceyhun, babası Acun Ilıcalı ve kızı Begüm ile verdiği bir pozu "İyi ki varsın baba, iyi ki varsın dede" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma büyük ilgi göstererek Acun Ilıcalı'nın doğum günün kutladı.