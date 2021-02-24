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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Dört kız babası olan Acun Ilıcalı, Temmuz 2020'de dede olmuştu. Ilıcalı'nın eski eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İlk torununu kucağına alan Acun Ilıcalı ile Begüm bebeğin benzerliği dikkat çekti. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten Banu adını verdikleri bir kız evladı oldu. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı. İşte şu an 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, çocukları ve torunu Begüm başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

24.02.2021 14:34 - Son Güncelleme: 24.02.2021 14:37
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı geçtiğimiz Temmuz ayında annelik heyecanını ilk kez yaşadı. llıcalı ailesinin en küçük üyesi Begüm bebek sosyal medyada merak konusuydu.

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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutlamıştı. Kızıyla fotoğrafını yayınlayan Ilıcalı, "Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun iyi ki benim kızım olmuşsun. Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin. Nice mutlu seneleri beraber geçirelim" notunu yazmıştı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Banu Ilıcalı, Instagram hesabından kız kardeşi Yasemin ve kızı Begüm'le fotoğrafını yayınladı. Böylece Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

İlk kez yüzü görünen Banu Ilıcalı'nın sekiz aylık kızı Begüm'ün, 51 yaşındaki dedesi Acun Ilıcalı'ya olan benzerliği dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Acun Ilıcalı'nın torunu, ilk pozunu anneannesi Seda Başbuğ'un kucağında vermişti.