Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm dedesinin aynısı! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen kızı ilk kez gösterdi

Dört kız babası olan Acun Ilıcalı, Temmuz 2020'de dede olmuştu. Ilıcalı'nın eski eşi Seda Başbuğ'dan dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, kızının yüzünü ilk kez gösterdi. İlk torununu kucağına alan Acun Ilıcalı ile Begüm bebeğin benzerliği dikkat çekti. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlendi ve bu evlilikten Banu adını verdikleri bir kız evladı oldu. Çift, 1993 yılında yollarını ayırdı. İşte şu an 4 kız babası olan Acun Ilıcalı, çocukları ve torunu Begüm başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

24.02.2021 14:34 - Son Güncelleme: 24.02.2021 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





