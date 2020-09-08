Acun Ilıcalı'nın sürat teknesine binen Beren Saat ve Kenan Doğulu fena ti'ye alındı! 'Elektrik çarpmışa dönen Kenan mı?'

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde yolculuk yaptığı anların videosunu paylaştı. Doğulu'nun, 'Acun bizi biraz gezdirdi' notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde hızla yayılırken, sosyal medya kullanıcıları ikiliyi fena ti'ye alındı! Bir dargın bir barışık evlilikleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar derken Beren ve Kenan çifti farklı bir şekilde magazin gündeminde yer aldı. Daha birkaç ay önce boşanmaları an meselesi olan çift, Bodrum'da Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Acun'un sürat teknesinde yolculuk yapan çiftin halleri sosyal medyada, 'Elektrik çarpmışa dönen Kenan mı?', 'Bu gösteriş neden?' şeklinde yorumlar aldı. Ardından Bodrum'daki evinde kızı Melisa'nın videosunu paylaşan Acun Ilıcalı'nın evi de dikkat çekti...