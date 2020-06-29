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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı ile Bodrum'da akşam yemeği yerken görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Acun Ilıcalı'yı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın kıskandığı ancak ikili arasında Şeyma Subaşı nedeni ile ciddi bir sorun çıkmadığı ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Acun ve sevgilisi sürat teknesi ile deniz keyfine çıktı! Hız tutkusu ile bilinen 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, sürat teknesi ile sevgilisini ve arkadaşlarını alarak önce bir koyda yüzdü ardından arkadaşlarını evinde misafir etti.

29.06.2020 16:18 - Son Güncelleme: 29.06.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





