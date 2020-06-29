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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı ile Bodrum'da akşam yemeği yerken görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından Acun Ilıcalı'yı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın kıskandığı ancak ikili arasında Şeyma Subaşı nedeni ile ciddi bir sorun çıkmadığı ileri sürülmüştü. Bu iddiaların ardından Acun ve sevgilisi sürat teknesi ile deniz keyfine çıktı! Hız tutkusu ile bilinen 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, sürat teknesi ile sevgilisini ve arkadaşlarını alarak önce bir koyda yüzdü ardından arkadaşlarını evinde misafir etti.

29.06.2020 16:18 - Son Güncelleme: 29.06.2020 16:35
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülendi. Bodrum'da eski eşleri Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz ile görüşen Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ile birlikte Çeşme'de yakalandı.

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Geçtiğimiz günlerde yeni teknesiyle Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu da alarak deniz turuna çıkan Ilıcalı, bu kez de sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşları ile birlikte denizin tadını çıkardı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Hız tutkusuyla bilinen Ilıcalı, yeni teknesiyle sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve dostlarını alarak deniz turuna çıktı. Ilıcalı, bir koyda denize girdikten sonra akşam üzeri bir mekana giderek yemek yedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Yemek sonrası Ilıcalı, misafirleri evinde ağırladı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile deniz keyfi! Önce yeni sürat teknesini bir koya çekti ardından...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde eski eşleri ile Bodrum'da akşam yemeği yemesi ile gündeme gelmişti.

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