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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın paylaşımı internete sızdı! İşte o video

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, paylaşımıyla sosyal medya gündemine düştü. Önce Çeşme'den Mikonos' giderken görüntülenen daha sonra da O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kameralara yansıyan Ayça Çağla Altunkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderi internete sızınca haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram filtresini uygulayan Ayça, "T.C simülasyonunda hangi karaktersin" filtresinde sevgilisi Acun Ilıcalı çıkınca kahkahalara boğuldu. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın videosu günün en çok konuşulan olayı olurken, Acun Ilıcalı ve sevgilisinin arasındaki yaş farkı bir kez daha merak konusu oldu.

26.02.2020 13:56 - Son Güncelleme: 26.02.2020 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





