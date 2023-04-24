Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma'nın gidemediği Coachella 2023'e giden Çağla...
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya soluğu Coachella 2023'te aldığı. Ayça Çağla Altunkaya'yı gören herkesin söylediği şey ise ortaktı.
24.04.2023 08:23 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:23
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.