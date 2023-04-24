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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma'nın gidemediği Coachella 2023'e giden Çağla...

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma'nın gidemediği Coachella 2023'e giden Çağla...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Ilıcalı, Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya soluğu Coachella 2023'te aldığı. Ayça Çağla Altunkaya'yı gören herkesin söylediği şey ise ortaktı.

24.04.2023 08:23 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:23
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma’nın gidemediği Coachella 2023’e giden Çağla...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma’nın gidemediği Coachella 2023’e giden Çağla...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma’nın gidemediği Coachella 2023’e giden Çağla...

Geçtiğimiz günlerde Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı çiftinin bebek beklediği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma’nın gidemediği Coachella 2023’e giden Çağla...

Daha sonra Acun Ilıcalı o iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan Şeyma Subaşı kokan hareketler! Şeyma’nın gidemediği Coachella 2023’e giden Çağla...

Ayça Çağla Altunkaya'nın 42 bin 450 TL'lik elbisesi de çok konuşulmuştu.

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