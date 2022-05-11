Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan olay Nisa'ya çok ağır sözler 'şov yapıyorsun bu kadar aptalca...' Bölükbaşı bu sözlerin altından kalkamaz
Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın ortaya attığı, Barış Murat Yağcı'nın kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların etkileri katlanarak devam ediyor. Survivor 2020 sonrası aşk yaşamay başlayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sonrasında yollarını ayırmış, Nisa Bölükbaşı da Ogeday Girişken'le aşk yaşamaya başlamıştı. Nisa Bölükbaşı'nın iddiaları çok konuşulurken, Kemal Özcanlı'dan flaş bir yorum geldi.
11.05.2022 18:33 - Son Güncelleme: 11.05.2022 18:33
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti.
Yarışamın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.
Mayıs ayında da ilişkilerini noktaladıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı.
Nisa Bölükbaşı şimdilerde Survivor'daki performansıyla epey söz ettiriyor adından. İnişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Nisa'ye sert bir eleştiri geldi.