Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı'na altından kalkamayacağı söz 'Survivor'a neden geldin?' Barış göndermesi yapınca...
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Önceki akşam diğer yarışmacılar yarışırken kumda oynayan Nisa'ya, Hakan Hatipoğlu'ndan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı üzerinden gönderme gelince sosyal medya karıştı.
27.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:52
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşamıştı Nisa Bölükbaşı. Sevgilii Ogeday Girişken'in sürpriz bir şekilde elenmesi sonrası gözyaşlarına boğulmuştu.