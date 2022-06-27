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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı'na altından kalkamayacağı söz 'Survivor'a neden geldin?' Barış göndermesi yapınca...

Acun Ilıcalı'nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı'na altından kalkamayacağı söz 'Survivor'a neden geldin?' Barış göndermesi yapınca...

Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Önceki akşam diğer yarışmacılar yarışırken kumda oynayan Nisa'ya, Hakan Hatipoğlu'ndan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı üzerinden gönderme gelince sosyal medya karıştı.

27.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:52
Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı’na altından kalkamayacağı söz ’Survivor’a neden geldin?’ Barış göndermesi yapınca...

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı’na altından kalkamayacağı söz ’Survivor’a neden geldin?’ Barış göndermesi yapınca...

Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı’na altından kalkamayacağı söz ’Survivor’a neden geldin?’ Barış göndermesi yapınca...

Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı’na altından kalkamayacağı söz ’Survivor’a neden geldin?’ Barış göndermesi yapınca...

Geçtiğimiz günlerde büyük bir şok yaşamıştı Nisa Bölükbaşı. Sevgilii Ogeday Girişken'in sürpriz bir şekilde elenmesi sonrası gözyaşlarına boğulmuştu.

Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan Nisa Bölükbaşı’na altından kalkamayacağı söz ’Survivor’a neden geldin?’ Barış göndermesi yapınca...

SURVİVOR PANORAMA YORUMCULARINDAN HAKAN HATİPOĞLU'NDAN NİSA HAKKINDA AĞIR SÖZLER

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