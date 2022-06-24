Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Survivor finalistlerini açıkladı sosyal medya karıştı 'Nisa Adem finali olacak' Finale günler kala...
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Öte yandan eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı yarışmanın da favorilerinden biri...
7 aylık Survivor 2022 All Star serüveni sona eriyor. Ekranların en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Survivor finale gidiyor. Final tarihini programın yapımcısı Acun Ilıcalı, adada kalan son yarışmacılarla yaptığı Instagram yayını ile duyurdu.
FİNAL 30 HAZİRAN'DA
Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi. Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.
Ancak Survivor Panorama yorumcularından biri olan Furkan Dede'nin finalist açıklaması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
HAKAN'DAN FLAŞ SÖZLER
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor. Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.