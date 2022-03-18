Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Nisa Bölükbaşı gerçeklerini açıkladı ’bu Nisa var ya bu Nisa...’ Survivor’ın perde arkası ortaya döküldü

YİNE HAKAN HATİPOĞLU

Bombayı patlatan ise yine Hakan Hatipoğlu oldu. Daha önce Nisa'nın seçmelerdeki durumuyla ilgili sözleriyle ilgili bir anısını paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun bombası bu kez yayın kazasıyla patladı.