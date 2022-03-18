Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Nisa Bölükbaşı gerçeklerini açıkladı 'bu Nisa var ya bu Nisa...' Survivor'ın perde arkası ortaya döküldü
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor büyük bir hayran kitlesi de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu oylama ile ilgili de TV 8 ekranlarında yanlışlıkla öyle bir şey yansıdı ki kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Duruma Demet Akalın bile sessiz kalamadı.
18.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:27
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Önceki dönemde de şimdi de yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla gündeme geliyor.
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
YİNE HAKAN HATİPOĞLU
Bombayı patlatan ise yine Hakan Hatipoğlu oldu. Daha önce Nisa'nın seçmelerdeki durumuyla ilgili sözleriyle ilgili bir anısını paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun bombası bu kez yayın kazasıyla patladı.