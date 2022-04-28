Acun Ilıcalı'nın ''Oh be!'' dediği Ülkühan Yılmaz bakın parayı nasıl değerlendirmiş! Var mısın Yok Musun'da 130 kez yarışıp 500 bin TL kazanmıştı!
2007 - 2017 senelerinde yayınlanan "Var mısın Yok musun" yarışmasında ikinci kez yarışan Ülkühan Yılmaz, büyük mükafat olan 500 bin lirayı kazanmayı başarmıştı. Katıldığı ilk yarışmada 50 bin lira kazanan ve ikinci kez müsabaka talihi yakalayan Yılmaz, Hamdi Bey'in 128 bin TL teklifine "hayır" diyerek kutusuna gitmiş ve 500 bin lirayı kazanan ilk yarışmacı olmuştu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı da kazandırdığı 500 bin ile üzerinden büyük bir yük kalktığını söylemişti.
Para kazandıran yarışma "Var mısın Yok musun? üç sezon yayınlanmıştı. Yarışma programında ünlenen bir çok isim şimdilerde televizyon ekranlarında çeşitli işler yapıyor. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in de ilk kez tanınmaya başlandığı programda Ülkühan Yılmaz da hikayesiyle hafızalarda yer edindi. Programa 130 defa başvuran Yılmaz, sonunda büyük ödül 500 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Bakın parasını nasıl değerlendirmiş...
Show TV ekranlarında yayınlanan Var mısın Yok musun yarışma programında, Hamdi Bey'in 128 bin TL'lik teklifini reddeden Ülkühan Yılmaz kutusuna gitmiş ve 500 bin TL'yi açtırmıştı.
Beynindeki tümör nedeniyle 2 defa çok ciddi ameliyat geçiren Ülkühan Yılmaz, 10 çocuklu fakir bir aileden geldiğini, parayı 9 kardeşi arasında bölüştüreceğini söylemişti.