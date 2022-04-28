Acun Ilıcalı’nın ’’Oh be!’’ dediği Ülkühan Yılmaz bakın parayı nasıl değerlendirmiş! Var mısın Yok Musun’da 130 kez yarışıp 500 bin TL kazanmıştı!

Para kazandıran yarışma "Var mısın Yok musun? üç sezon yayınlanmıştı. Yarışma programında ünlenen bir çok isim şimdilerde televizyon ekranlarında çeşitli işler yapıyor. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in de ilk kez tanınmaya başlandığı programda Ülkühan Yılmaz da hikayesiyle hafızalarda yer edindi. Programa 130 defa başvuran Yılmaz, sonunda büyük ödül 500 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Bakın parasını nasıl değerlendirmiş...