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Acun Ilıcalı'nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan'ı finalden etti 'o mektubu okumak ne kadar adaletli' Survivor izleyicisi çıldırdı

Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Final koltuğuna Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'nın oturduğu Survivor için, Nisa'nin en eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan da flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

30.06.2022 10:11 - Son Güncelleme: 30.06.2022 10:11
Acun Ilıcalı’nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan’ı finalden etti ’o mektubu okumak ne kadar adaletli’ Survivor izleyicisi çıldırdı

Finale çıkması beklenen Batuhan Karacakaya'nın, yarışmaya 3.olarak veda etmesinin yankıları hala sürüyor. Sevenleri tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor.

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Acun Ilıcalı’nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan’ı finalden etti ’o mektubu okumak ne kadar adaletli’ Survivor izleyicisi çıldırdı

Finalin hatta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Batuhan Karacakaya final biletini, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı'ya kaptırdı.

Acun Ilıcalı’nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan’ı finalden etti ’o mektubu okumak ne kadar adaletli’ Survivor izleyicisi çıldırdı

Batuhan'ın annesi 'Batuhan'ı 23 yaşında Survivor'a gönderdik 25 yaşında geri alıyoruz. Batuhan demek alın teri demek, Batuhan demek emek demek, Batuhan demek adalet demek. Sen hakkını yedirmeyen çok güzel bir evlatsın' diyerek herkesi duygulandırırken, Batuhan'ın sevenleri ateş püskürüyor.

Acun Ilıcalı’nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan’ı finalden etti ’o mektubu okumak ne kadar adaletli’ Survivor izleyicisi çıldırdı

Nedeni ise Acun Ilıcalı'nın, Batuhan Karacakaya'ya yazdığı ve Murat Ceylan tarafından okunan mektup.

Acun Ilıcalı’nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan’ı finalden etti ’o mektubu okumak ne kadar adaletli’ Survivor izleyicisi çıldırdı

Yarı final bileti için oynanan oyundu, Ayşe Yüksel'in gülmesi üzerine siniri had safhaya ulaşan Batuhan Karacakaya'ya, Acun Ilıcalı bir uyarı mektubu yazmıştı.

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