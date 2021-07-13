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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaşmıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti.

13.07.2021 15:25 - Son Güncelleme: 13.07.2021 15:25
Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok beğenilse de elbisenin fiyatı fazla bulundu.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 450 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL idi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler "Keşke benim de olsa ama ben fakirim" yorumunda bulundu.