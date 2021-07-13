Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin sosyal medyayı ikiye böldü 'babası Acun Ilıcalı bırakın da yapsın!' Bildiğiniz elbiselerden değil

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı ile pozunu paylaşmıştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti.

13.07.2021 15:25 - Son Güncelleme: 13.07.2021 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





