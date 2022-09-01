Acun Ilıcalı'nın hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı böyle görenler o olduğuna inanamıyor! Estetik neler kadir son hali şoke etmişti
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya sosyal medya gündeminde. Nedeni ise estetiksiz olduğu iddia edilen fotoğrafları. İşte detaylar...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde nikah şahidi olan Acun Ilıcalı bir süredir ayrıldıkları iddia edilen genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı. Acun Ilıcalı düğüne girmeden önce açıklama yaparken sevgilisinin kenardaki utangaç halleri gündem oldu.
Düğünde gelin-damat kadar adından söz ettiren isimlerden biri de Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ydı. Genç sevgili fosforlu bir elbise tercih etti. Ancak Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi "Fosforlu kaleme" benzetildi.
"ŞEYMA GİTTİ AYÇA GELDİ"
Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Ayça Çağla Altunkaya'nın çok merak elbisesinin fiyatı 41.950 TL. Genç sevgilinin elbisesinin fiyatını görenler "Şeyma gitti Ayça geldi","Parayı veren ne de olsa Ayça değil" yorumları yaptı.
Elbisenin fiyatı çok konuşulurken bu kez Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ayça Çağla'nın, Şeyma Subaşı'na olan benzerliği ise herkesin dilindeydi.