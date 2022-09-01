Acun Ilıcalı’nın hemşire sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı böyle görenler o olduğuna inanamıyor! Estetik neler kadir son hali şoke etmişti

"ŞEYMA GİTTİ AYÇA GELDİ"

Sosyal medyanın diline düşen Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Ayça Çağla Altunkaya'nın çok merak elbisesinin fiyatı 41.950 TL. Genç sevgilinin elbisesinin fiyatını görenler "Şeyma gitti Ayça geldi","Parayı veren ne de olsa Ayça değil" yorumları yaptı.

Elbisenin fiyatı çok konuşulurken bu kez Altunkaya'nın estetiksiz hali olay oldu.