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Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir anısını anlattı ortalık yıkıldı. Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a katılan Acun Ilıcalı, burada samimi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili yıllar öncesinde yaşadıkları bir anıyı burada paylaşan Ilıcalı, epey şaşırttı. İşte Acun Ilıcaı'nın Fatih Terim anısı...

20.02.2020 13:21 - Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35
Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

İŞTE ACUN ILICALI'NIN FATİH TERİM ANISI
Fatih Terim aradı bir gün. 'Acun' dedi, 'Bir çocuk var, Survivor'a katılmak istiyor. Oluyorsa bir düşünür müsün?' Ben de, 'Tamam hocam, sizden geliyorsa tabii ki ilgileniriz' dedim.

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Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

Çocuk geldi, iyi bir çocuk ama bir Survivor değil. O ışığı göremedim. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki: Bizim durumu şöyle anlatayım. Bizim iş çok ciddi.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

Şöyle bir örnekle verebilirim. Ben topçu yollasam Fatih Terim oynatacak mı? Ama çok güzel anlattım bunu.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. "Acun" dedi, "arkadaşla ilgilenmişsin sağol" dedi. "Ne demek hocam tabii ki ilgileneceğim" dedim.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

"Bir şey demişsin" dedi. "Ben yollasam Fatih hoca oynatacak mı? demişsin". "Çok güzel söylemişsin" dedi.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...

Ben de övgü almayı bekliyordum o an. Fatih Terim'in cevap şu: Biz bunu hak edecek ne yaptık? dedi.

Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...
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