Acun Ilıcalı'nın Fatih Terim ile anısı sosyal medyayı kırdı geçti: Ben de övgü almayı bekliyordum o an...
Acun Ilıcalı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir anısını anlattı ortalık yıkıldı. Oğuzhan Uğur'un sunduğu Survivor Tehlikeli Sular'a katılan Acun Ilıcalı, burada samimi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile ilgili yıllar öncesinde yaşadıkları bir anıyı burada paylaşan Ilıcalı, epey şaşırttı. İşte Acun Ilıcaı'nın Fatih Terim anısı...
20.02.2020 13:21
- Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35
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