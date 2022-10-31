Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz 'ben aptal mıyım' dedi paylaştı 'o kendini biliyor' Kızı Yasemin'le birlikte gönderme yaptı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi, kızları Yasemin ile Leyla'nın annesi Zeynep Yılmaz'ın son Instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. Zeynep Yılmaz gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, son dönemde Instagram'd yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kızlarıyla eğlenceli anlarını sık sık paylaşan Zeynep Yılmaz, o anlardan birine daha imzasını attı. Ancak Zeynep Yılmaz, hikayesine yazdığı yazı ile 'Kime gönderme yapıyor?' diye düşündürttü. İşte haberin detayları...
31.10.2022 09:56 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:56
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. İşte haberin detayları...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve iki çocuğunun annesi Zeynep Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Şimdilerde Malibu'da olan ve kendine ait bir mimarlık şirketinin yönetimini sürdüren Zeynep Yılmaz, Instagram hesabında sık sık paylaşım yapmayı da unutmuyor.