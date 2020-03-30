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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştı. İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın İstanbul'a gelmesi ile tepki çeken Şeyma Subaşı, bir gece Sağlık Bakanlığı tarafından karantina altında tutulmuş ve koronavirüs testi sonucunun negatif çıkmasıyla evlerine gönderilmişlerdi. 17 gündür evde sevgilisi Guido Senia ile karantinada olan Şeyma Subaşı, Instagram'dan günler sonra market alışverişine çıktığını duyurdu. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve Melisa adında bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin çektiği market alışverişi pozu!

30.03.2020 18:11 - Son Güncelleme: 30.03.2020 18:31
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

Şeyma Subaşı Instagram hesabından 17 gün sonra dışarıya çıktığını açıklayan bir fotoğraf paylaştı. Sevgilsi Guido Senia ile market alışverişine çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, 'Dersini almış' dedi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

Bir süredir evinde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anı paylaştı.

Subaşı paylaşımının altına "17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

Alışveriş sırasında kitabını gören Şeyma Subaşı, sevgilisi ile de poz çekilmeyi ihmal etmedi.

ŞEYMA SUBAŞI VE SEVGİLİSİNE KORONAVİRÜS TEPKİSİ - TIKLA

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle karantinanın 17. gününde... 'Dersini almış'

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.

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