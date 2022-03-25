Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu dayanamadı mesaj attı: "Ben söylettiriyorum zannedecekler"
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu, dayanamadı mesaj attı. Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Seren Serengil, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zeynep Yılmaz ise arkadaşı Seren Serengil'e rahatsız olduğunu ifade eden bir mesaj atttı. Seren Serengil Şeyma Subaşı'nın eleştirirken gelen mesajın ne olduğunu da açıkladı. 3 kez evlenen Acun, ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yaptı. Şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olan Ilıcalı'nın üçüncü eşi Şeyma Subaşı hakkında eleştiri oklarını çıkartan Seren Serengil bakın neler dedi.
"BEN SÖYLETTİRİYORUM ZANNEDECEKLER"
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu. Zeynep Yılmaz, Seren'in sözlerinden rahatsız olunca dayanamadı ve ünlü isme mesaj attı.
Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı eleştirirken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ı öve öve bitiremedi. Zeynep Yılmaz o sözlerden rahatsız oldu ve Seren Serengil'e mesaj attı.
Arto konuşmasında "Zeynep çok klas" deyince Seren Serengil araya girdi. Seren Serengil canlı yayında "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" dedi.
SEREN, ACUN'UN ESKİ EŞLERİNE NE SÖYLLEDİ?
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı bir magazin programında konuşuldu.