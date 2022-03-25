Acun Ilıcalı'nın eski eşi Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu dayanamadı mesaj attı: "Ben söylettiriyorum zannedecekler"

Arto konuşmasında "Zeynep çok klas" deyince Seren Serengil araya girdi. Seren Serengil canlı yayında "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" dedi.

