Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini gören inanamadı! Tıpkı ikizi gibi; İşte Survivor sunucusu Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşayan kardeşi

Ünlülerin hayatları, magazin sayfalarının vazgeçilmez konusu. Özellikle de Acun Ilıcalı gibi kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerin aile yaşamları da merak konusu oluyor. Üç evlilik yapan, dört kız babası olan Ilıcalı'nın hayatı hakkında pek çok detay bilinirken, bir diğer ayrıntı ise çoğu zaman gözlerden uzak kalıyor. Acun Ilıcalı'nın tıpkı kendisine benzeyen doktor bir kardeşi var. İşte ünlülerin merak edilen kardeşleri...