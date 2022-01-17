Acun Ilıcalı'nın dibinden ayrılmıyor! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl Survivor Panaroma'da! Ilıcalı'nın sevgilisiyle kanka olmuştu
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan boşanalı yıllar oluyor ama bir türlü Subaşı ablukasından kurtulamadı. Uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın evliliği sadece 1 yıl sürmüştü. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı daha sonra başka insanlarla aşk yaşamaya başladı. Hatta ikili velayet kavgasını bile tutuştular. Ancak bu süre zarfında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın yanı başından ayrılmadı hatta genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kanka bile oldu. Şimdi de 15 Ocak'ta ekrana gelmeye başlayan Survivor 2022 All-Star adına yapılan programlardan biri olan Panaroma'da sunucu oldu.
17.01.2022 16:32
- Son Güncelleme: 17.01.2022 16:32
Survivor All Star 2022 yarışmasının ardından Survivor Panaroma da sezona başladı. Geçtiğimiz yı lprogramda Hakan Hatipoğlu, İhsan Tarkan, Damla Can, Melisa Emirbayer, Mert Öcal ve Gökhan Özdemir vardı. Bu sene ise sunucu koltuğunda değişiklikler oldu. Hafta içi yayınlanacak olan Panaroma'nın sunucuları kimler olacak merak edilirken, izleyicileri şaşırtan bir isim geldi.
Şeyma Subaşı'nın ablası olarak da tanınan Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl'ın kadroya dahil olması izleyicide büyük bir şaşkınlık yarattı.
Ayrıca Suvivor izleyicileri Kübra Açıl'ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu. Acun Ilıcalı'nın torpili sayesinde bu koltukta oturduğunu ancak olmaması gerektiğini belirttiler.