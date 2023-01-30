Acun Ilıcalı'dan sağ koluna "Kanal benim" çıkışı! Hakan Hatipoğlu yayından almak isteyince... Survivor programında bir garip olay
Büyük umutlarla başlayan ancak reytinglerde beklediğini bulamayan Survivor 2023'ün konuşulduğu Survivor Panorama'da bir garip olay... Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında yaşanan olay sosyal medyay damgasını vurdu. Hakan Hatipoğlu, Ilıcalı konuşurken yayını bitirmeye kalkışınca bakın neler oldu neler...
30.01.2023 12:56 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:03
Yapımcılığını yaptığı yarışma programlarıyla sık sık gündeme gelen yapımcı Acun Ilıcalı ile sağ kolu Hakan Hatipoğlu arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.
Acun Ilıcalı, programın başlamasının ardından kanalda hemen Survivor'ın ardından yayınlanan Survivor Panorama'ya konuk oldu.
Ilıcalı'nın konuştuğu anda Var Mısın Yok Musun? günlerinden bu yana sağ kolu olan Hakan Hatipoğlu araya girdi ve "Abi son bir dakikamız, son sözlerini alayım. Birazdan TV8'de film başlayacak abi, sonra da Survivor başlayacak" dedi.
Ilıcalı, "20:00'de Survivor başlıyor" diyen Hatipoğlu'na "Reklamı da say, kesin olarak sekizi beş geçe başlar" diyerek tekrar güldürdü.