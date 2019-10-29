Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın Miami'ye kiminle gitti

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı, canlı yayında ifşa olan mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.

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