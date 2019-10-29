Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın Miami'ye kiminle gitti
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj atan Şeyma Subaşı, gündeme damgasını vurmuştu. Miami tatili ve para konusunda mesaj attığı görülen Şeyma Subaşı, daha sonra bir video ile konuya açıklık getirmişti. Şeyma Subaşı nihayet meşhur Miami tatiline gitti. Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın oraya kiminler gitti.
29.10.2019 17:11
- Son Güncelleme: 29.10.2019 17:47
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı, canlı yayında ifşa olan mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.
Acun Ilıcalı ile Miami tatili ve para hakkında konuşan Şeyma Subaşı'nın bu olayların ardından ise o tatile kiminle gittiğini görenler şaşırmaktan kendini alamadı.
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