GaleriMagazin

Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın Miami'ye kiminle gitti

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Acun Ilıcalı'ya canlı yayında mesaj atan Şeyma Subaşı, gündeme damgasını vurmuştu. Miami tatili ve para konusunda mesaj attığı görülen Şeyma Subaşı, daha sonra bir video ile konuya açıklık getirmişti. Şeyma Subaşı nihayet meşhur Miami tatiline gitti. Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaşı bakın oraya kiminler gitti.

29.10.2019 17:11 - Son Güncelleme: 29.10.2019 17:47
Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaş bakın Miami'ye kiminle gitti

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta eski kocası Ilıcalı, canlı yayında telefonda bir şeyler gösterirken attığı mesajla magazin gündeminde uzunca bir süre konuşulmuş, Subaşı, ifşa olan mesajı nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaş bakın Miami'ye kiminle gitti

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı, canlı yayında ifşa olan mesajda "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey daha konuşacağım" yazdığı görülmüştü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaş bakın Miami'ye kiminle gitti

Mesajı ifşa olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajda ''Miami oteli ve parayla ilgili'' kelimeleri dikkat çekince Subaşı, "Sonuçta bizim Acun'la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var...

Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaş bakın Miami'ye kiminle gitti

Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok" diyerek açıklama yapmıştı.

Acun Ilıcalı'dan Miami tatili için para isteyen Şeyma Subaş bakın Miami'ye kiminle gitti

Acun Ilıcalı ile Miami tatili ve para hakkında konuşan Şeyma Subaşı'nın bu olayların ardından ise o tatile kiminle gittiğini görenler şaşırmaktan kendini alamadı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! 'Unumu eleyip eleğimi asmadım...'
Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! 'Unumu eleyip eleğimi asmadım...'