RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

Survivor 2020'ye veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in öldüğünü kuzeni Yılmaz Erdoğan'dan öğrendi. Geçtiğimiz Salı akşamı yapılan ada konseyinde Ersin Korkut yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Beklenmedik vedasıyla herkesi üzen Korkut'un konseyde köpeği Mess ile ilgili sözleri herkesi duygulandırdı. Survivor'da yaşanan ayrılığın ardından Ersin Korkut'a acı haberi Yılmaz Erdoğan verdi. Acun llıcalı dün sosyal medyadan yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.

14.05.2020 10:49 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:05
Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

Survivor'da salı akşam yapılan ada konseyinde Ersin Korkut'un beklenmedik vedası herkesi üzdü. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Korkut'a köpeğinin ölüm haberini ise Yılmaz Erdoğan verdi. Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfasında yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.

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Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Ersin konusu. Hepimizi çok üzdü biliyorsunuz. Hiç de böyle bir şey yaşamamıştım şimdiye kadar. Karşımdaki kişinin bir haberi olmaması ve benim de söyleyemem."

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

'KÖTÜ HABERİ YILMAZ ERDOĞAN VERDİ'

"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

'KABUL ETMEMİZ GEREKİYOR'

"Onların arasındaki bağ çok kuvvetli çünkü. Sevgili Yılmaz ona konuyu anlattı. Hayat böyle, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Ersin için çok farklı ve güzel bir Survivor oldu."

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

'ERSİN ÇOK ÜZGÜN'

"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."

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