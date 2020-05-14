Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Survivor 2020'ye veda eden Ersin Korkut, köpeği Mess'in öldüğünü kuzeni Yılmaz Erdoğan'dan öğrendi. Geçtiğimiz Salı akşamı yapılan ada konseyinde Ersin Korkut yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Beklenmedik vedasıyla herkesi üzen Korkut'un konseyde köpeği Mess ile ilgili sözleri herkesi duygulandırdı. Survivor'da yaşanan ayrılığın ardından Ersin Korkut'a acı haberi Yılmaz Erdoğan verdi. Acun llıcalı dün sosyal medyadan yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.
'ERSİN ÇOK ÜZGÜN'
"Survivor'da karakterinizi kolay kolay gizleyemezsiniz. Gerçekten kalbiniz iyiyse bunu Tüm Türkiye'ye geçirirsiniz. Ben de teselliye gittim gece geç saatlerde. Ersin çok üzgün. Hayatta bazı şeyleri kabul edeceğiz. Sevdiklerimiz kaybediyoruz. Hepimizin başına geliyor bunlar. Üzgünüz."