Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Ersin Korkut açıklaması: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi

'KÖTÜ HABERİ YILMAZ ERDOĞAN VERDİ'

"Onun da bu konuda çok coşkulu konuşması, gerçekten çok zor bir yayındı. Hayatta hepimizin başına zor şeyler geliyor. Ersin'e de bu haberi sevgili Yılmaz Erdoğan verdi. Kendisi de sağ olsun kabul etti."