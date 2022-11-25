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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı yine olay 'babam Acun olsa ben de giyerdim' Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı yine olay 'babam Acun olsa ben de giyerdim' Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte soluğu Londra'da almıştı. Kızları ve torunu Begüm'le olan keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı bu kez Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa ve torunu Begüm'le paylaşımıyla gündemde. Aralarında 7 yaş fark olan teyze yeğen bakın neden çok konuşuldu. İşte haberin detayları...

25.11.2022 08:45 - Son Güncelleme: 25.11.2022 08:45
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, başarılı işlerinin yanı sıra sık sık özel hayatıyla da gündeme geliyor.

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

3 evlilik yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın bu evliliklerden 4 kızı oldu. En büyük kızı Banu Ilıcalı 2 yıl önce Begüm ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Acun Ilıcalı'nın torunu ile en küçük kızı Melisa arasında sadece 7 yaş var.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Acun Ilıcalı kızları ve torunu ile tatilden fotoğraf kareleri paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa ve torunu Begüm'ün aynı karelerde olduğu fotoğrafı paylaşması da dikkat çekti.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın kızı yine olay ’babam Acun olsa ben de giyerdim’ Protez tırnaklarıyla gündem olan Melisa bu kez...

Yorum yağmuruna tutulan ve aralarında 7 yaş olması konuşulan kızı ve torunu sosyal medyada konuşulurken bir detay da daha gündem oldu.

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