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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum tatilinde yakalandı! 'Aman Guido ve Çağla duymasın!'

Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı Bodrum'da tatil yapıyor. Subaşı sevgilisi Guido'nun ülkesine dönmesi sonrası ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başladı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyaya sızınca hayranları, 'Aman Guido ve Çağla duymasın' şeklinde yorumlarda bulundu. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'ya ders çalıştırırken çektiği video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Videoda Şeyma Subaşı, kızı Melisa'ya yorum yapan İtalyan sevgili Guido'ya verdiği tepki ile dikkat çekmişti. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Bodrum görüntüsü...

23.06.2020 12:33 - Son Güncelleme: 23.06.2020 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





