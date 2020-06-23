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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum tatilinde yakalandı! 'Aman Guido ve Çağla duymasın!'
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum tatilinde yakalandı! 'Aman Guido ve Çağla duymasın!'
Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı Bodrum'da tatil yapıyor. Subaşı sevgilisi Guido'nun ülkesine dönmesi sonrası ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başladı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyaya sızınca hayranları, 'Aman Guido ve Çağla duymasın' şeklinde yorumlarda bulundu. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'ya ders çalıştırırken çektiği video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Videoda Şeyma Subaşı, kızı Melisa'ya yorum yapan İtalyan sevgili Guido'ya verdiği tepki ile dikkat çekmişti. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Bodrum görüntüsü...
23.06.2020 12:33
- Son Güncelleme: 23.06.2020 12:43
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da görüntülendi. Kızı Melisa ile Bodrum'a tatilde olan Şeyma Subaşı verdiği üstsüz pozla olay olmuştu. Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile de bir araya gelerek akşam yemeği yedi.
Haziran ayında seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı da alarak İzmir'den Bodrum'a uçtu.
ACUN VE ŞEYMA BODRUM'DA!
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı da Bodrum'da tatil yapıyor. Subaşı sevgilisi Guido'nun ülkesine dönmesi sonrası ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başladı. Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam Gümüşlük'te yemek yerken görüntülendi.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile koronavirüs nedeni ile uzun bir süre ayrı kalmıştı. Babası Acun Ilıcalı ile uzun bir süre Dominik'te kalan Melisa, Türkiye'ye döndüğü günden bu yana annesi Şeyma Subaşı'nın yanında...
Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın "Bravo Melisa" demesine ters bir bakış atması ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.