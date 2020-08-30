Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Hülya Avşar ve kardeşlerinin yanına gitti. Hülya Avşar'ın 'Geleneksel buluşma' olarak yaptığı paylaşımı Acun Ilıcalı Instagram hesabından, 'Büyük buluşma' notuyla takipçilerinin beğebnisine sundu.