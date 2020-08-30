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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına, Ayvalık'a gitti. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Zeynep Yılmaz ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile akşam yemeği yediği iddia edilen Acun Ilıcalı, bu kez de Hülya Avşar ve kız kardeşleriyle buluştu. Instagram hesabından 'Büyük buluşma' olarak paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağan Acun Ilıcalı'ya, bir takipçisinden gelen, 'Melisa kocaman olmuş' yorumu, sosyal medyada kahkaha tufanına neden oldu. Peki, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı kaç yaşında?

30.08.2020 14:14 - Son Güncelleme: 30.08.2020 14:45
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Hülya Avşar ve kardeşlerinin yanına gitti. Hülya Avşar'ın 'Geleneksel buluşma' olarak yaptığı paylaşımı Acun Ilıcalı Instagram hesabından, 'Büyük buluşma' notuyla takipçilerinin beğebnisine sundu.

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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

"MELİSA KOCAMAN OLMUŞ"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın da yanında olduğu dotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni gelirken, bir takipçisi Ilıcalı'ya, 'Melisa kocaman olmuş' şeklinde yorumda bulundu.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

Melisa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı... Kısa süre içerisinde sosyal medyada kahkaha tufanı yaratan fotoğraf sonrasında başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın yaşı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

ACUN - ŞEYMA SUBAŞI (3. evliliği)

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'

ACUN - ZEYNEP YILMAZ (2. evliliği)

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