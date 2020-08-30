Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Hülya Avşar ile buluşunca olanlar oldu! 'Melisa kocaman olmuş'
Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Hülya Avşar'ın yanına, Ayvalık'a gitti. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Zeynep Yılmaz ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile akşam yemeği yediği iddia edilen Acun Ilıcalı, bu kez de Hülya Avşar ve kız kardeşleriyle buluştu. Instagram hesabından 'Büyük buluşma' olarak paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağan Acun Ilıcalı'ya, bir takipçisinden gelen, 'Melisa kocaman olmuş' yorumu, sosyal medyada kahkaha tufanına neden oldu. Peki, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı kaç yaşında?
30.08.2020 14:14
- Son Güncelleme: 30.08.2020 14:45
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