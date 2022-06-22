Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz kızları Leyla’nın mezuniyetinde! Leyla Ilıcalı’nın son hali şaşkına çevirdi! Daha dün el kadardı

Bir süredir Çağla Altunkaya ile ilişki yaşayan Ilıcalı, 2003-2016 yılları arasında evlilik yaşadığı eski eşi ile kızları Leyla'nın mezuniyet törenine katıldı. 18 yaşına gelen Leyla Ilıcalı'nın lise mezuniyetinde aile fotoğrafı çekildi.