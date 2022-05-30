Acun Ilıcalı 'üzerimden geçti direkten döndüm' dedi tek tek anlattı! Ilıcalı'dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'da başından geçen bir olayı anlattı ortalık karıştı... Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ada konseyinde İspanya'da başında geçen bir olayı anlattı. İspanya'da boğaların altında ezilmekten son anda kurtulduğunu açıklayan Ilıcalı, anlattıklarıyla yarışmacıları adeta şoke etti. İşte o anlar...
30.05.2022 14:39 - Son Güncelleme: 30.05.2022 14:39
Survivor 2022 All Star yarışmasında ada konseyinde yer alan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, anlattıklarıyla sosyal medyada adeta olay yarattı.
YARIŞMACILAR ŞOKE OLDU
Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılara İspanya'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. O anları pürdikkat dinleyen yarışmacılar duydukları karşısında şoke oldu.