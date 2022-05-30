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Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'üzerimden geçti direkten döndüm' dedi tek tek anlattı! Ilıcalı'dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

Acun Ilıcalı 'üzerimden geçti direkten döndüm' dedi tek tek anlattı! Ilıcalı'dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor'da başından geçen bir olayı anlattı ortalık karıştı... Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Acun Ilıcalı, Survivor'ın ada konseyinde İspanya'da başında geçen bir olayı anlattı. İspanya'da boğaların altında ezilmekten son anda kurtulduğunu açıklayan Ilıcalı, anlattıklarıyla yarışmacıları adeta şoke etti. İşte o anlar...

30.05.2022 14:39 - Son Güncelleme: 30.05.2022 14:39
Acun Ilıcalı ’üzerimden geçti direkten döndüm’ dedi tek tek anlattı! Ilıcalı’dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

Survivor 2022 All Star yarışmasında ada konseyinde yer alan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı, anlattıklarıyla sosyal medyada adeta olay yarattı.

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Acun Ilıcalı ’üzerimden geçti direkten döndüm’ dedi tek tek anlattı! Ilıcalı’dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

İspanya'da ölümden döndüğü anları takipçilerine anlatan ve yaşadığı ilginç olayı asla unutamadığını dile getiren Ilıcalı, söylemleriyle şoke etti.

Acun Ilıcalı ’üzerimden geçti direkten döndüm’ dedi tek tek anlattı! Ilıcalı’dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

YARIŞMACILAR ŞOKE OLDU

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacılara İspanya'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. O anları pürdikkat dinleyen yarışmacılar duydukları karşısında şoke oldu.

Acun Ilıcalı ’üzerimden geçti direkten döndüm’ dedi tek tek anlattı! Ilıcalı’dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLARI BÖYLE ANLATTI

Ilıcalı, ''İspanya'ya boğa koşusuna gitmiştik. Boğa koşu yaparken önümdeki arkadaş takılıp düşünce, bende arkama bakarak koşutuğumdan ona takılıp yere düştüm. Arkama baktığımda boğanın geldiğini gördüm.

Acun Ilıcalı ’üzerimden geçti direkten döndüm’ dedi tek tek anlattı! Ilıcalı’dan bir ilk! Özel hayatını gözden uzak tutan Ilıcalı...

Boğa ağırlığını vermeden üzerimden geçti. Sonra devamında da karşıdan başka bir boğa geliyordu. O gün de kırmızı renk giymiştim, bizim hayvan hiç renk körü değildi, kalabalığın içinde beni gördü.

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